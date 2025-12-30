±éµ»Ì¤·Ð¸³¡¢½é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç°ÛÎã¤ÎàÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óá¤Ë¡ª¡Önon-no¥â¥Ç¥ë¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é21Ç¯...43ºÐÆ£ß··ÃËã¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¡×¡Öº£¤É¤¤¤¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¥¿¥¤¥×¡×
¡¡½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂçÈ´Å§¡£43ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¤¬¼«Âð¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤âÃÂÀ¸Æü¤ËÈþ¤·¤¤¤ª²Ö¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤«¤é¤â²Ä°¦¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È26Æü¤Ë43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÆ£ß··ÃËã¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤È»Ò¤É¤â¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀã¤À¤ë¤Þ¤Î²¦´§¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Önon-no¥â¥Ç¥ë¤Î»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î¥Î¥ó¥Î¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£»þ¤¤¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ£ß·¤Ï¡¢2001Ç¯¡Önon-no¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÅ·²Ö¡×(04Ç¯)¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤Îã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï17Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò¡¢20Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£