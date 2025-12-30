à¥È¥Ë¥»¥óá3¿Í¤ÇµÊÃãÅ¹¤òÂçÁÝ½ü¡ª¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥È¥ê¥ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂçÁÝ½ü¡¢¤½¤·¤ÆËºÇ¯²ñ
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö20th Century(ÄÌ¾Î¡§¥È¥Ë¥»¥ó)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬Êó¹ð¤·¤¿àÂçÁÝ½üá¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÊÃãÆó½½À¤µªÂçÁÝ½ü¡£ÍèÇ¯¤Î½àÈ÷¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈËºÇ¯²ñ¡£¤¤¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µÊÃãÅ¹¡ÖµÊÃã⼆⼗À¤µª¡×¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿°æ¥Î¸¶¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¤¬¡¢Å¹Æâ¤ÎÁõ¾þ¤äÆþ¸ý¥É¥¢¤Ê¤É¤òÀ¶ÁÝ¤·¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÁÝ½ü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸ÃçÎÉ¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥È¥ê¥ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤ÏµÊÃãÆó½½À¤µª¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£