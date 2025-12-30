¡Ö¤²¡¢¤²¤ó⁈¡×¹ÈÇò½Ð¾ì¡¦À±Ìî¸»à·ãÊÑ»Ñá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³½Ð¡Ö»×¤ï¤º¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¡¼¤È¶«¤ó¤À¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¥ä¥Ð¥¤¥ä¥Ð¥¤¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¼¡ª»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy holidays!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ±Ìî¸»¡£
¡¡¹õ¿§¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÀå¤ò½Ð¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ½¾ð¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖGQ KOREA 1·î¹æ¡×(ÅÍ»³¥Þ¥¬¥¸¥ó)¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉáÃÊ¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤¬¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤³¤ó¤Ê¿Í¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¼¡ª»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡¢»×¤ï¤º¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¡¼¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¥ä¥Ð¥¤¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö¤²¡¢¤²¤ó¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£