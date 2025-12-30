J２降格の湘南「このクラブで戦い続ける決断をしました」。ロス世代注目のアタッカーが示した「更なる成長とチームを引っ張っていく覚悟」
2025シーズンはJ１残留を果たせず。来季はJ２で戦う湘南ベルマーレで、生え抜きアタッカーが決意を示した。
クラブは12月30日に石井久継の契約更新を発表。湘南のアカデミー出身で、2024年にトップ昇格。世代別代表の常連で、ロス五輪世代で注目の20歳FWは、クラブの公式サイトで以下のとおりにコメントした。
「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。アカデミーから９年目になりますが、初心を忘れず、このクラブで戦い続ける決断をしました。
2026シーズンは、更なる成長とチームを引っ張っていく覚悟が強くあります。僕は湘南ベルマーレのために全力で戦い、J１昇格を目指します」
来年も湘南のために戦う。「そしてファン、サポーターの皆さまと共に喜びを分かち合いたいです。引き続き応援よろしくお願いします！良いお年を！」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
