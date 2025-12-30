「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」（３０日、平塚）

ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５シリーズ最終日にトリマクリブースを設置。競輪専門紙４紙が合同で営むサイトを紹介している。そのＰＲを買って出ているのグラビアアイドルの瀬戸なみ、竹川由華。初心者からマニアまで老若男女を問わずやってくる競輪マニアの応対をしている。

瀬戸はグラドル界の「万車券ハンター」として知られるが、今年は「２０回しか獲れていなくて…」とポツリ。まだ本領を発揮できていない。年末の大一番・ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５は「南修二さんから買いました。これまでに４番車（佐藤慎太郎、和田健太郎、古性優作など）が勝っているイメージがあるのでね」と大阪のガッツマーカーを中心に車券を買ったようだ。

「グランプリは初めて地元（香川）で（ネットで）買ったんですよ。４年前（静岡）に古性優作さんが優勝した時です。３連単を１０枚も持っていて、１０万円以上になりました。『こんなすごいんだ』って思って、万車券を狙い撃ちするようになったんです」とＫＥＩＲＩＮグランプリの思い出を語った。

竹川は３月に大阪モーターサイクルショーでＢＤＳバイクセンサーブースのＰＲ、４月に伊勢崎オートで試走先導をするなど、バイク大好きのグラドルとして名高い。「競輪はバイクと同じ二輪車なので好きです。３年ほど前は競輪の配信番組に出ていました。万車券もゲットしたことがあります」とニッコリ。「競輪場に来たのは初めてなんです。今回のグランプリはＡＢＥＭＡのオートレース番組でご一緒した吉田拓矢選手に期待しています。郡司浩平選手とで２車単は５＝１です」と予想を披露した。

瀬戸は立ち技格闘技（キックボクシング）イベントＫｒｕｓｈのＫｒｕｓｈガールズとしても活動中。「２０２６年１月２５日に後楽園ホールで『Ｋｒｕｓｈ．１８４』が開催されます。こちらも見に来てくださいね」とＰＲしていた。