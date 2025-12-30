◇RIZIN 師走の超強者祭り（2025年12月31日 さいたまスーパーアリーナ）

格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の前日公開計量が30日に開催された。RIZINフェザー級タイトルマッチで対戦する王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)と挑戦者・朝倉未来（JTT）の両者が計量をクリアした。

公開計量に両者が登場すると、会場のボルテージが一段と上がった。悲願のベルト奪取へ挑戦者・未来はリミット体重ジャストの66キロでクリア。そして仕上がった肉体を披露した。王者のシェイドゥラエフも65.95キロでクリアした。

記念撮影、フェースオフではファンの“未来コール”がアリーナに響いた。未来は「明日、ラストド派手にKOして2025年を締めくくります」とKO宣言した。

対して王者も「明日、さいたまスーパーアリーナで会いましょう！」とメッセージを送った。

今年のRIZINは“朝倉未来復活！”が大きなテーマのひとつとなった。未来は復帰戦で元フェザー級王者の鈴木千裕と激突。試合は3RドクターストップによるTKO勝利。復帰戦で約2年ぶりの白星を飾った。7月に開催された「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」では元フェザー級王者のクレベル・コイケ（ボンサイ柔術）に判定2ー1のスプリット判定勝利で4年越しのリベンジを果たした。復帰後2連勝を飾った。

10周年イヤーを締める大みそかのビッグイベント。未来は“最強王者”シェイドゥラエフへの挑戦が決定した。「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいきます」と気合を入れた。

対してシェイドゥラエフは、24年4月に10戦無敗でRIZINと契約。武田光司、フアン・アーチュレッタ、久保優太と3連勝でタイトル挑戦。当時王者だったクレベル・コイケ（ボンサイ柔術）から1Rわずか62秒でKO勝利。無敗のフェザー級王者が誕生した。今年9月にはビクター・コレスニック（ロシア）に1Rわずか33秒のTKO勝利で初防衛を果たした。