◆バドミントン 全日本総合選手権 最終日（３０日、京王アリーナ東京）

女子ダブルスの決勝が行われ、９月から新たにペアを組んで出場している五十嵐（旧姓・東野）有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、志田千陽（再春館製薬所）組の“シダガシ”ペアが、桜本絢子（ヨネックス）、広田彩花（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）組を２０―２２、２１―１８、２１―１６の２―１で下し、逆転で優勝を果たした。志田は「絶対優勝したい気持ちが強すぎて体が動かなかったけど、有紗がずっと声かけて引かずにプレーしてくれて、最後勝ててよかったです」と涙を浮かべ、五十嵐は「志田がパートナーでなければ優勝できなかったと思う。本当に感謝しかないです」と喜んだ。

３ゲームでは最大５点差がつく場面があったものの、１５点目から志田の７連続得点で試合を決めた。五十嵐は「攻撃の形をうまく作ろうと２人で話していたので、それがうまくつながった」と腕をまくった。

昨年大会の同種目決勝で対戦した２人が今年の９月にペアを結成。今年の目標だった全日本総合優勝を達成し、来季はアジア大会出場を最大の目標にかかげる。志田は「すでにランキングが高いペアが日本にいて、１年でランキングを上げるのは簡単ではないこと。でもチャンスは絶対にあるので、１月からまた勝負。可能性を信じて、くらいつく気持ちで」と意気込んだ。