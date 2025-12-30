水ダウ「名探偵津田」で話題・森山未唯、シースルードレスで美肌透ける「大人っぽい」「雰囲気違う」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の森山未唯が12月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。シースルードレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「ドキッとした」美肌透けるシースルードレス姿
森山は「2026年3月15日今からあけてほしいな…26歳1日目に念願の…早くみんなに会いたいなっっ！！」とつづり、イベント開催を匂わせ。写真には落ち着いた空間でシースルー素材のドレスに身を包み、ソファに腰掛けた大人びた雰囲気漂う姿を公開している。
この投稿には「雰囲気違う」「大人っぽい」「印象が一気に変わる」「美しい」「スタイル抜群」「想像以上」「ドキッとした」などの反響が寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で一躍注目を集めた。（modelpress編集部）
