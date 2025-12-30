Mrs. GREEN APPLE、楽曲「ダーリン」ドームライブ映像を異例スピードで公開 ツアー最終日から10日
【モデルプレス＝2025/12/30】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が12月30日、公式YouTubeチャンネルにて、楽曲「ダーリン」の最新ライブ映像を公開した。
【写真】ドームに巨大な“バベルの塔”…異例スピードで公開されたミセスライブ映像
12月30日には、三連覇のかかる「第67回 輝く！日本レコード大賞」に出演、12月31日には「第76回NHK紅白歌合戦」で大トリの大役を務め、濃密なデビュー10周年イヤーを締めくくる、Mrs. GREEN APPLE。今回、「第67回 輝く！日本レコード大賞」で「優秀作品賞」を受賞した「ダーリン」の最新のライブ映像が、2025年10月から12月にかけて開催し55万人を動員した自身最大規模の5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の東京ドーム公演からいち早く、12月20日のツアー最終日からたったの10日という、異例のスピードで公開された。
高さ約20m、重さ約100トンの巨大な“バベルの塔”が出現し、100人以上のキャストが携わるイマーシブな演出の規格外のライブは、アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするジェームズ・メリマン（FutureFriends）が監督。マライア・キャリー、ジョン・レジェンド、ビリー・アイリッシュ、ビヨンセ、カニエ・ウェスト、ドレイクなどの名だたるアーティストをパートナーとする彼が手がけた映像は、まるで映画を思わせるスケールと映像美だ。数々の記録を打ち立ててきた10周年イヤー、そしてフェーズ2が12月30日で完結することとなる。（modelpress編集部）
