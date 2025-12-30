【トルコ】
雇用統計（11月）16:00
予想　N/A　前回　8.5%（失業率)

【スイス】
KOFスイス先行指数（12月）17:00　
予想　101.5　前回　101.7

【ブラジル】
雇用統計（11月）21:00
予想　5.4%　前回　5.4%（失業率)

【米国】
住宅価格指数（10月）23:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（10月）23:00
予想　1.1%　前回　1.36%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（12月）23:45
予想　39.3　前回　36.3

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。