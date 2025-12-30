テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、ややＲＳＩが高め テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、ややＲＳＩが高め

みんなの感想は？

テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、ややＲＳＩが高め



1.3601 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3569 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3514 現値

1.3466 10日移動平均

1.3439 一目均衡表・転換線

1.3402 21日移動平均

1.3372 100日移動平均

1.3372 200日移動平均

1.3368 一目均衡表・雲（上限）

1.3332 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3317 一目均衡表・基準線

1.3235 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3170 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは１１月後半以降の上昇トレンドが継続中。１０日線が短期サポート水準として機能しており、現在の水準は１．３４６６となっている。上値メドは１．３６００が意識されそうだ。そのなかで、ＲＳＩ（１４日）が６８．０付近に高めの水準になっている。買われ過ぎ領域７０超に接近してきており、短期的には調整が入る可能性も指摘される。



