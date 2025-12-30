JRÈ¬¸ÍÀþ¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¡¡ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤Î¹â²Í¶¶½¤Éü
¡¡ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÎÈ¬¸Í±Ø¤È´ä¼ê¸©µ×»ü»Ô¤Îµ×»ü±Ø¤ò·ë¤ÖJRÈ¬¸ÍÀþ¤Ï30Æü¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿8Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿È¬¸Í¡½»´Ö¤ò´Þ¤á¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Â»½ý¤·¤¿¹â²Í¶¶¤Î½¤Éü¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤À¡£JRÅìÆüËÜÀ¹²¬»Ù¼ÒÈ¬¸ÍÅý³ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄÀµ¼ù½êÄ¹¤Ï¡ÖÈ¬¸Í¤Ï¤â¤¦¸µµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¬¸Í»Ô¤ÎËÜÈ¬¸Í±Ø¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þÂæ¤Ë²¼¤ê¤È¾å¤ê¤ÎÎó¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¾èµÒ¤ò¼Ò°÷¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤¿¾®ºäÍÛ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«Ï©Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å´Æ»¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£