6人組バンド「Lucky Kilimanjaro」の公式X（旧ツイッター）が30日までに更新され、熊木幸丸と大瀧真央との間に第1子が誕生したことを報告した。

「Lucky Kilimanjaro」公式は「Lucky Kilimanjaro よりご報告」と題し、「12／28（日）、熊木幸丸（Vo．）と大瀧真央（Synth．）の間に第一子が誕生いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と発表。「お陰さまで、母子ともに健やかに過ごしており、熊木大瀧ともども新しい家族を迎えた喜びに包まれております」と伝えた。

そして、夫の熊木が出産立ち会いのため同日のイベントへの出演をキャンセルしたことについて、「当日の出演辞退により、ご来場の皆様ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「その際、皆様から寄せられた数々の励ましのメッセージには、メンバー・スタッフ一同、心より感謝いたしております。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

続けて「今後しばらくは、2025年9月以降同様、大瀧をのぞく5人体制でライブ活動を続けて参ります。大瀧の復帰につきましては、新生活が軌道にのり、準備が整い次第、改めて公式サイト等でご案内させていただきます」と伝えた。

そして「最後となりますが、新しい感性と共に歩み出すLucky Kilimanjaroを、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」とつづり、結んだ。

また、熊木と大瀧もそれぞれのX（旧ツイッター）に連名の署名入りの文書を投稿。無事に第一子を出産したことを報告。「大きな大きな産声とともに産まれてきてくれました。おかげさまで、母子ともに健康です」と伝え、小さな手が大瀧の指を握る写真を公開した。

そして「たくさんの方々にご協力とご支援をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と感謝をつづった。