◇全日本総合バドミントン選手権最終日（2025年12月30日 東京・京王アリーナTOKYO）

各種目の決勝が行われ、女子ダブルスは志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（BIPROGY）組が桜本彩子（ヨネックス）広田彩花（岐阜Bluvic）組を2―1（20―22、21―18、21―16）で下して初優勝した。この試合で得点を巡るトラブルが発生した。

1―1で迎えた第3ゲームでトラブルが発生した。桜本、広田組が16―14の場面で2点リードの場面。志田のスマッシュがインと判定されて16―15となる。ここで桜本、広田組が15点目を巡ってチャレンジを要求も、判定は変わらずイン。この場面で誤ってさらに1点が追加され、16―16の同点となって試合が再開された。その後、志田、五十嵐組が5連続得点を奪って優勝を飾った。

試合はこの得点のまま成立した。志田は「私は自分のプレーに集中し過ぎて全然、気がついていなかった。“そんなことあるの？”という感じだった」と振り返った。桜本は「凄く頭がいっぱいだったので“ん？”と思ったけど、間違えているというよりは受け入れてしまったかなと」と語り、広田は「必死だったので。そこが冷静にやれていたら、ちょっと展開が変わったのかな」と心境を明かした。