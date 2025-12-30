３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円０４銭前後と前日午後５時時点に比べ３銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７８銭前後と同２銭程度のユーロ安・円高で推移している。



年末に差し掛かり、手掛かり材料は乏しく東京時間のドル円は方向感が乏しかった。午前中は国内企業による実需のドル調達観測があってドル高・円安に振れ、一時１５６円３０銭台まで上伸したが、上値を追う姿勢は限られた。午後は持ち高調整目的のドル売り・円買いが進み、値を消す展開となった。米国において１２月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事録の公表を控えていることも、手控え要因となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７７５ドル前後と同０．０００１ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS