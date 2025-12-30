富士通<6702.T>＝年初来高値を更新。同社は１０月にエヌビディア＜NVDA＞との戦略的協業を拡大すると発表。１２月２４日には協業の成果として、フィジカルＡＩやＡＩエージェントをシームレスに連携させる技術を開発したと公表している。エヌビディアとの協業関係に加え、量子コンピューターをはじめとする先端技術領域や防衛分野など、多岐にわたる投資テーマに関連する銘柄とあって、２０２５年の富士通の株価は年初来で５０％を超す上昇となった。株式市場において２６年もフィジカルＡＩやＡＩエージェントといったテーマに投資家の関心が寄せられるとみられるなか、大納会のこの日は国内大手証券による投資判断と目標株価の引き上げの動きも手伝って、同社株への選好姿勢が強まったようだ。



かわでん<6648.T>＝上場来高値圏を快走。同社は配電制御設備の専業メーカー。半導体関連を含む大型工場や都市再開発などの堅調な建設需要を追い風に、２６年３月期の連結営業利益は前期比５割強増の４０億円を予想。１９９２年３月期（３２億３６００万円）以来、実に３４年ぶりとなる最高益更新を見込む。配当は前期比２０円増の５８円と、３期連続の増配を計画する。好業績見通しを背景に投資資金の流入が続くなか、１２月末を基準日とする１対５の株式分割を実施したことで買いに弾みがついている。



ワンダープラネット<4199.T>＝急反騰で上値追いに拍車。年初来高値を更新した。同社はブシロード<7803.T>との共同開発による新作モバイルゲーム「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ ＮＥＮ×ＳＵＲＶＩＶＯＲ（ネンサバ）」について、来年２月１８日の世界同時リリースを予定している。事前登録を今年１２月２０日に開始していたが、同ゲームの公式Ｘでの２７日の投稿で、事前登録者数が２０万人を突破したことが明らかとなった。事前登録者数の節目突破に関するアナウンスがこの先も続き、新作ゲームによるワンプラの業績拡大期待が高まるシナリオが意識され、個人投資家による資金流入が続いている。



イトーヨーギョー<5287.T>＝動意づく。一時前日比１３％を超える上昇で１２０５円まで買われ、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが目前に迫っている。同社はマンホールなどのコンクリート２次製品の製造・販売を主力とする。そのなか、ライン導水ブロックなどをはじめとした道路関連製品で優位性を持っており、国策である下水道老朽化に対応した道路工事などで商機を獲得する可能性が高い。株式需給面では貸株市場で調達先とした空売りが高水準に増加していたが、この買い戻しによる浮揚力が働きやすい点にも着目。ここにきて中小型材料株が相次いで急騰しているが、それは貸株市場を絡めたショートカバーによる影響が色濃く出ている。同社株は約２カ月前の１０月下旬に２０６３円の年初来高値をつけており、直近安値もみ合い圏からの半値戻し水準である１４００～１５００円近辺がターゲットとして意識されやすい。



オンコリスバイオファーマ<4588.T>＝急騰、一気に新値街道復帰。１１月２８日につけた１１９７円を上回り、約１カ月ぶりに年初来高値を更新した。食道がん治療再生医療等製品として開発中の腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」への期待が高まっているようだ。今月１５日に同製品の製造販売承認申請を行ったことを発表。先駆的再生医療等製品指定制度に則り、申請後６カ月ほどで承認に至る見込みという。



アンドエスティＨＤ<2685.T>＝続伸。２９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表した。売上高が２２７３億７２００万円（前年同期比３．３％増）、営業利益が１３８億９３００万円（同５．９％減）だった。一方、第３四半期（９～１１月）については売上高が７８０億２７００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益が５９億１９００万円（同２１．４％増）となっており、足もとの好業績を評価した買いが集まっている。自社ＥＣ「ａｎｄ ＳＴ」をモール＆メディアとして育成しているプラットフォーム事業で外部企業による参画が増え順調に推移した。



出所：MINKABU PRESS