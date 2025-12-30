²¬»³¤¬2Áª¼ê¤Î·ÀÌó¹¹¿·¡¢»³¸ý°ì¶Ú¤Î22ºÐFW²ÏÌî¹§ÂÁ¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï30Æü¡¢DFÎ©ÅÄÍª¸ç(27)¡¢MFÌÚÂ¼ÂÀºÈ(27)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤«¤éFW²ÏÌî¹§ÂÁ(22)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý½Ð¿È¤Î²ÏÌî¤Ï»³¸ý¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤ËU-12¤«¤é½êÂ°¡£2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï16ºÐ11¤«·î17Æü¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢J2ºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤â¡¢¿ôÅÙ¤ÎÂç²ø²æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ3¹ß³Ê¤Î¶ì¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢²ÏÌî¤Ï°ÜÀÒ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ìÂô»³¤Î¤´»Ù±ç¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«º£Ç¯¤Î¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¹ÔÆ°¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë²ÌÅª¤Ë¹ß³Ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖU12¡¢U15¡¢U18 ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¡¢¤³¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿Ìó12Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é°Ý¿·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹¶¼é¤ËÅÏ¤ë»³¸ý¤é¤·¤¤ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁá¤¯³èÌö¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÊý¡¹¡¢Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Çº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡¢º¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢³°Â¦È¾·îÈÄÃÇÎö¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¸ÀÍÕ¤äÂ¸ºß¤¬¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò²¿ÅÙ¤âÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿12Ç¯´Ö¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·ºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤é¤â¤¦¼ã¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ç¤¹¤·¡¢Âô»³Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤¿Æ»¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç³Ø¤ó¤À¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢É¬¤º³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤Ä¤±¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î12Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
