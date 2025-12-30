湘南MF石井久継が契約更新「このクラブで戦い続ける決断をしました」
湘南ベルマーレは30日、MF石井久継(20)との2026シーズンの契約を更新したことを発表した。
U-20日本代表として2月のAFC U20アジアカップや9月からのU-20ワールドカップにも出場した石井。J1リーグは13試合1得点を記録していた。
クラブ公式サイトを通じ、石井は「アカデミーから9年目になりますが、初心を忘れず、このクラブで戦い続ける決断をしました」と思いを伝える。
「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。アカデミーから9年目になりますが、初心を忘れず、このクラブで戦い続ける決断をしました」
「2026シーズンは、更なる成長とチームを引っ張っていく覚悟が強くあります。僕は湘南ベルマーレのために全力で戦い、J1昇格を目指します。
「そしてファン、サポーターの皆さまと共に喜びを分かち合いたいです。引き続き応援よろしくお願いします!良いお年を!」
U-20日本代表として2月のAFC U20アジアカップや9月からのU-20ワールドカップにも出場した石井。J1リーグは13試合1得点を記録していた。
クラブ公式サイトを通じ、石井は「アカデミーから9年目になりますが、初心を忘れず、このクラブで戦い続ける決断をしました」と思いを伝える。
「2026シーズンは、更なる成長とチームを引っ張っていく覚悟が強くあります。僕は湘南ベルマーレのために全力で戦い、J1昇格を目指します。
「そしてファン、サポーターの皆さまと共に喜びを分かち合いたいです。引き続き応援よろしくお願いします!良いお年を!」