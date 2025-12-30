清水が吉田豊の契約更新、町田FWオ・セフンのレンタルによる復帰を発表「さまざまな受け止め方があると思いますが…」
清水エスパルスは30日、DF吉田豊(35)との契約更新と、FC町田ゼルビアのFWオ・セフン(26)の期限付き移籍による加入を発表した。
オ・セフンは2022シーズンから2シーズンを清水でプレーし、24シーズンから町田に完全移籍していた。今回、レンタルでの古巣復帰となる。期間は26年2月1日から6月30日まで。町田と対戦する公式戦には出場できない。
町田の公式サイトを通じ、オ・セフンは「まずは、私自身の成長を第一に考え、この決断を尊重し支えてくださったチーム関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告している。
「今シーズンは、サッカーの面はもちろんのこと、ピッチ外を含め多くの経験をさせていただき、大きな学びのある一年となりました。さらに成長し、皆さまが呼んでくださるウルトラセフンという名前に恥じない、強く逞しい選手になれるよう努めてまいります。FC町田ゼルビアのサポーターの皆さまには、心から感謝しています。本当にありがとうございました」
また、清水の公式サイトでは古巣復帰の思いを語っている。
「このたび、清水エスパルスに期限付き移籍することになりました、オセフンです。再びこのような形でチームに戻ることについて、さまざまな受け止め方があると思いますが、自分自身の価値を証明するのは、ピッチ上での結果だけだと考えています。在籍していた当時、十分な貢献ができなかったことは、今も自分の中に残っています。今回、関係者の皆さまの尽力により、再びチャンスをいただけたことに心から感謝しています。一度チームを離れた選手を迎え入れることは、決して簡単な決断ではなかったと思います。その期待と想いに応えるためにも、覚悟と責任を持ち、最前線で身体を張り、ストライカーとしてチームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。スタジアムでお会いしましょう」
