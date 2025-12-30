大会名：AIG全英女子オープン

期間：7/31～8/3

コース：ロイヤル・ポースコールGC

ヤード：6748

パー：72

※この記事では、7/31～8/3に開催されたAIG全英女子オープンでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

AIG全英女子オープンが7/31～8/3、ロイヤル・ポースコールGC（6748ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日105位タイでスタート。第2ラウンドは72位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：3バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの75、トータル75で首位と8打差の105位タイ

第2ラウンド：5バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの72、トータル147で首位と14打差の72位タイ

AIG全英女子オープン とは？

2019年、当時メジャー初出場の渋野 日向子が通算18アンダーで優勝を遂げた「全英女子オープン」。今大会は、24歳の山下 美夢有が通算11アンダーで悲願のメジャー初優勝を果たし、賞金1,462,500ドルを獲得した。なお日本勢は、勝みなみも2位タイとなる活躍を見せた。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載