『Star Song Special』の公式TikTokでは、上田竜也とB&ZAIの矢花黎、菅田琳寧、鈴木悠仁、稲葉通陽の4人との動画を公開した。

■上田竜也「ギリスト」で踊るB&ZAIメンバー

「本人の前でちゃんと踊れるかなSpecial」と題して、上田竜也を前に上田の楽曲「ギリスト」に合わせて踊るチャレンジが行われた。

赤いロングジャケットにインナーとボトムスを黒でまとめたスタイルで登場した上田。「本人の前でちゃんと踊れるかなSpecial！」と声を張り、「ミュージックスタート！」とスマホで撮影を開始。

画面右から、稲葉、鈴木、矢花、菅田の順に並び、笑顔で踊るB&ZAIメンバー。上田も右から一人ひとりにフォーカスするように撮影していき、菅田まで撮影すると上田が少し戻って、矢花に向けて「踊れてねーぞ！」と指摘する一幕も。

B&ZAIメンバーは、終盤にかけて声を出しながら踊るなど、盛り上がった様子。最後に上田は「俺、踊ったことがないのでわかりません！」とコメント。上田の盛大なオチに、矢花たちはのけぞって笑っていた。

上田とB&ZAIは、2025年12月25日にPrime Video・DMM TVで配信された『Star Song Special』Season2 第7回で共演した。

「上田くんとB&ZAIの組み合わせ最高」「琳寧くん完璧に踊ってる」「矢花くんずっと笑っていてかわいい」「みちはる頑張った」「上田くんのオチに笑った」「最高のオチ」の声が寄せられた他、「上田くんカメラも見せて」と、上田が撮影した動画へのリクエストも。

なお、今回の動画に登場したB&ZAIのメンバーは、2025年10月に行われた、上田が仕掛けたハロウィンイベント『MOUSE PEACE FES. 2025』に出演したメンバーであることから、「マウピメンバーだ！」「来年もマウピ呼んで」「上田くんB&ZAIを可愛がってくれてありがとう」などのコメントも寄せられた。

