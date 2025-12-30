『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026』応募多数につき追加公演決定！ 総勢18名のトレーニーが出演
2026年3月19日に東京・豊洲PITで開催されるBMSG TRAINEEのショーケースイベント『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』がチケットが完売。これを受けて前日の3月18日に同会場にて追加公演が行われることが決定した。
■『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーも
本ショーケースには、STARGLOWを生んだオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18名が出演。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAのお祝いも兼ねたイベントとなる。
3月19日の公演は、B-Town「Architect」および「Resident」の会員先行受付にて、定員を大幅に上回る申し込みが。この大きな反響に応え、より多く人に彼らのパフォーマンスを目撃していただくべく、急遽3月18日の追加公演が決定した。。
追加公演のチケット先行受付は、2026年1月23日18時からBMSGのオンラインサロンB-Town「Architect」会員向けにスタートする。
加速する成長の真っ只中にいる彼らの、二度とない一瞬が詰まった一夜をぜひ会場で体感しよう。
■イベント情報
『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA～』
[2026年]
03/18（水）東京・豊洲PIT ※追加公演
03/19（木）東京・豊洲PIT
出演：YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITO
■関連リンク
BMSG TRAINEE OFFICIAL SITE
https://bmsgtrainee.tokyo