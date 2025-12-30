『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026』応募多数につき追加公演決定！ 総勢18名のトレーニーが出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年3月19日に東京・豊洲PITで開催されるBMSG TRAINEEのショーケースイベント『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』がチケットが完売。これを受けて前日の3月18日に同会場にて追加公演が行われることが決定した。

■『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーも

本ショーケースには、STARGLOWを生んだオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18名が出演。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAのお祝いも兼ねたイベントとなる。

3月19日の公演は、B-Town「Architect」および「Resident」の会員先行受付にて、定員を大幅に上回る申し込みが。この大きな反響に応え、より多く人に彼らのパフォーマンスを目撃していただくべく、急遽3月18日の追加公演が決定した。。

追加公演のチケット先行受付は、2026年1月23日18時からBMSGのオンラインサロンB-Town「Architect」会員向けにスタートする。

加速する成長の真っ只中にいる彼らの、二度とない一瞬が詰まった一夜をぜひ会場で体感しよう。

■イベント情報

『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA～』

[2026年]

03/18（水）東京・豊洲PIT ※追加公演

03/19（木）東京・豊洲PIT

出演：YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITO

■関連リンク

BMSG TRAINEE OFFICIAL SITE

https://bmsgtrainee.tokyo