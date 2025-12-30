30日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数721、値下がり銘柄数700と、売り買いが拮抗した。



個別では大黒屋ホールディングス<6993>がストップ高。インターライフホールディングス<1418>、日本電技<1723>、第一建設工業<1799>、佐藤渡辺<1807>、ナカノフドー建設<1827>など82銘柄は年初来高値を更新。岡本硝子<7746>、大谷工業<5939>、アバールデータ<6918>、かわでん<6648>、誠建設工業<8995>は値上がり率上位に買われた。



一方、津田駒工業<6217>がストップ安。クオンタムソリューションズ<2338>、出前館<2484>、サインポスト<3996>、ギミック<475A>、千趣会<8165>は年初来安値を更新。ヒーハイスト<6433>、中外鉱業<1491>、大盛工業<1844>、リベルタ<4935>、アサカ理研<5724>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

