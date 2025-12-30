　30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 86470　　 -11.1　　　 43100
２. <1542> 純銀信託　　　　 25558　　 -36.1　　　 36550
３. <1540> 純金信託　　　　 22703　　　51.1　　　 20805
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 14465　　 -15.2　　　　5842
５. <1306> 野村東証指数　　 13843　　 216.5　　　3579.0
６. <1579> 日経ブル２　　　　9959　　　97.8　　　 463.7
７. <1321> 野村日経平均　　　9352　　　20.5　　　 52320
８. <1360> 日経ベア２　　　　7838　　 -30.5　　　 143.4
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　7748　　 402.8　　　　5242
10. <1541> 純プラ信託　　　　7550　　 -39.0　　　 11100
11. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5323　　 -37.3　　　 51150
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　5124　　　58.8　　　186100
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　4114　　　50.5　　　 62690
14. <314A> ｉＳゴールド　　　3116　　　22.4　　　 323.2
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　3092　　　32.5　　　 713.6
16. <1328> 野村金連動　　　　2605　　　25.3　　　 16270
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2511　　 -23.5　　　2072.5
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　2113　　　 8.4　　　　2580
19. <2244> ＧＸＵテック　　　1821　　 -22.0　　　　3158
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1291　　　19.4　　　 778.5
21. <1308> 上場東証指数　　　1253　　 192.8　　　　3539
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1246　　　75.7　　　 352.9
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1240　　　19.1　　　 66110
24. <1615> 野村東証銀行　　　1112　　　-2.0　　　 528.2
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1052　　 -50.2　　　2180.5
26. <1489> 日経高配５０　　　1052　　 -26.8　　　　2859
27. <1674> ＷＴプラチナ　　　 947　　 -26.2　　　 30860
28. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 939　　 -47.5　　　 10835
29. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 824　　 622.8　　　3613.0
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　 818　　　 1.4　　　 40150
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 778　　　-0.6　　　　1094
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　 768　　　78.6　　　 52360
33. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 718　　 -17.0　　　　 236
34. <1543> 純パラ信託　　　　 672　　 -35.5　　　 76430
35. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 647　　 -38.6　　　　7751
36. <2516> 東証グロース　　　 622　　　12.7　　　 528.8
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 588　　 -58.3　　　 26205
38. <425A> ＧＸ純金　　　　　 570　　　 6.7　　　 365.4
39. <200A> 野村日半導　　　　 558　　　31.3　　　　2375
40. <1320> ｉＦ日経年１　　　 511　　 -67.7　　　 52060
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 511　　 -30.5　　　　2299
42. <1358> 上場日経２倍　　　 462　　 -40.0　　　 81610
43. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 433　　 153.2　　　　3804
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 432　　　 7.5　　　 545.0
45. <435A> ｉＦ日本配当　　　 428　　 -42.3　　　　2364
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 403　　　 2.5　　　 60120
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 370　　 -52.7　　　 30950
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 348　　 351.9　　　　1646
49. <1330> 上場日経平均　　　 320　　 -26.3　　　 52360
50. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 294　　 -34.1　　　　2978
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース