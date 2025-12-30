ETF売買代金ランキング＝30日大引け
30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 86470 -11.1 43100
２. <1542> 純銀信託 25558 -36.1 36550
３. <1540> 純金信託 22703 51.1 20805
４. <1357> 日経Ｄインバ 14465 -15.2 5842
５. <1306> 野村東証指数 13843 216.5 3579.0
６. <1579> 日経ブル２ 9959 97.8 463.7
７. <1321> 野村日経平均 9352 20.5 52320
８. <1360> 日経ベア２ 7838 -30.5 143.4
９. <1329> ｉＳ日経 7748 402.8 5242
10. <1541> 純プラ信託 7550 -39.0 11100
11. <1458> 楽天Ｗブル 5323 -37.3 51150
12. <2036> 金先物Ｗブル 5124 58.8 186100
13. <1326> ＳＰＤＲ 4114 50.5 62690
14. <314A> ｉＳゴールド 3116 22.4 323.2
15. <1568> ＴＰＸブル 3092 32.5 713.6
16. <1328> 野村金連動 2605 25.3 16270
17. <1398> ＳＭＤリート 2511 -23.5 2072.5
18. <2644> ＧＸ半導日株 2113 8.4 2580
19. <2244> ＧＸＵテック 1821 -22.0 3158
20. <1655> ｉＳ米国株 1291 19.4 778.5
21. <1308> 上場東証指数 1253 192.8 3539
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1246 75.7 352.9
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1240 19.1 66110
24. <1615> 野村東証銀行 1112 -2.0 528.2
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1052 -50.2 2180.5
26. <1489> 日経高配５０ 1052 -26.8 2859
27. <1674> ＷＴプラチナ 947 -26.2 30860
28. <1673> ＷＴ銀 939 -47.5 10835
29. <1305> ｉＦＴＰ年１ 824 622.8 3613.0
30. <1545> 野村ナスＨ無 818 1.4 40150
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 778 -0.6 1094
32. <1346> ＭＸ２２５ 768 78.6 52360
33. <1459> 楽天Ｗベア 718 -17.0 236
34. <1543> 純パラ信託 672 -35.5 76430
35. <1693> ＷＴ銅 647 -38.6 7751
36. <2516> 東証グロース 622 12.7 528.8
37. <2559> ＭＸ全世界株 588 -58.3 26205
38. <425A> ＧＸ純金 570 6.7 365.4
39. <200A> 野村日半導 558 31.3 2375
40. <1320> ｉＦ日経年１ 511 -67.7 52060
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 511 -30.5 2299
42. <1358> 上場日経２倍 462 -40.0 81610
43. <2569> 上場ＮＱヘ有 433 153.2 3804
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 432 7.5 545.0
45. <435A> ｉＦ日本配当 428 -42.3 2364
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 403 2.5 60120
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 370 -52.7 30950
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 348 351.9 1646
49. <1330> 上場日経平均 320 -26.3 52360
50. <1671> ＷＴＩ原油 294 -34.1 2978
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 86470 -11.1 43100
２. <1542> 純銀信託 25558 -36.1 36550
３. <1540> 純金信託 22703 51.1 20805
４. <1357> 日経Ｄインバ 14465 -15.2 5842
５. <1306> 野村東証指数 13843 216.5 3579.0
６. <1579> 日経ブル２ 9959 97.8 463.7
７. <1321> 野村日経平均 9352 20.5 52320
８. <1360> 日経ベア２ 7838 -30.5 143.4
９. <1329> ｉＳ日経 7748 402.8 5242
10. <1541> 純プラ信託 7550 -39.0 11100
11. <1458> 楽天Ｗブル 5323 -37.3 51150
12. <2036> 金先物Ｗブル 5124 58.8 186100
13. <1326> ＳＰＤＲ 4114 50.5 62690
14. <314A> ｉＳゴールド 3116 22.4 323.2
15. <1568> ＴＰＸブル 3092 32.5 713.6
16. <1328> 野村金連動 2605 25.3 16270
17. <1398> ＳＭＤリート 2511 -23.5 2072.5
18. <2644> ＧＸ半導日株 2113 8.4 2580
19. <2244> ＧＸＵテック 1821 -22.0 3158
20. <1655> ｉＳ米国株 1291 19.4 778.5
21. <1308> 上場東証指数 1253 192.8 3539
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1246 75.7 352.9
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1240 19.1 66110
24. <1615> 野村東証銀行 1112 -2.0 528.2
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1052 -50.2 2180.5
26. <1489> 日経高配５０ 1052 -26.8 2859
27. <1674> ＷＴプラチナ 947 -26.2 30860
28. <1673> ＷＴ銀 939 -47.5 10835
29. <1305> ｉＦＴＰ年１ 824 622.8 3613.0
30. <1545> 野村ナスＨ無 818 1.4 40150
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 778 -0.6 1094
32. <1346> ＭＸ２２５ 768 78.6 52360
33. <1459> 楽天Ｗベア 718 -17.0 236
34. <1543> 純パラ信託 672 -35.5 76430
35. <1693> ＷＴ銅 647 -38.6 7751
36. <2516> 東証グロース 622 12.7 528.8
37. <2559> ＭＸ全世界株 588 -58.3 26205
38. <425A> ＧＸ純金 570 6.7 365.4
39. <200A> 野村日半導 558 31.3 2375
40. <1320> ｉＦ日経年１ 511 -67.7 52060
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 511 -30.5 2299
42. <1358> 上場日経２倍 462 -40.0 81610
43. <2569> 上場ＮＱヘ有 433 153.2 3804
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 432 7.5 545.0
45. <435A> ｉＦ日本配当 428 -42.3 2364
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 403 2.5 60120
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 370 -52.7 30950
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 348 351.9 1646
49. <1330> 上場日経平均 320 -26.3 52360
50. <1671> ＷＴＩ原油 294 -34.1 2978
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース