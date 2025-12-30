日経平均30日大引け＝続落、187円安の5万339円 日経平均30日大引け＝続落、187円安の5万339円

30日の日経平均株価は前日比187.44円（-0.37％）安の5万339.48円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は353、値下がりは1195、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は68.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が38.77円、リクルート <6098>が15.74円、フジクラ <5803>が12.2円、コナミＧ <9766>が10.7円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を44.12円押し上げ。次いで東エレク <8035>が9.02円、イビデン <4062>が7.02円、ダイキン <6367>が6.35円、村田製 <6981>が3.93円と続いた。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、精密機器、海運業、電気・ガスが続いた。値下がり上位には証券・商品、非鉄金属、その他製品が並んだ。



株探ニュース

