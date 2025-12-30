30日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数218、値下がり銘柄数357と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>、ファインズ<5125>がストップ高。いつも<7694>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス<3063>、農業総合研究所<3541>、ｉ－ｐｌｕｇ<4177>、ワンダープラネット<4199>、サイエンスアーツ<4412>など12銘柄は年初来高値を更新。オンコリスバイオファーマ<4588>、フィットクルー<469A>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、スタートライン<477A>、アスタリスク<6522>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＯＲＩＣＯ<7138>が一時ストップ安と急落した。グランディーズ<3261>、ＧＭＯコマース<410A>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>は年初来安値を更新。パワーエックス<485A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＷＡＳＨハウス<6537>、トランスジェニックグループ<2342>は値下がり率上位に売られた。



