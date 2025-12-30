30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.3％減の2695億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.7％減の1459億円だった。



個別ではグローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> 、上場インデックスファンド新興国債券 <1566> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> など19銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.02％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は8.32％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は8.29％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は6.95％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.34％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は4.84％安と大幅に下落した。



日経平均株価が187円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金864億7000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均922億7000万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が144億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が99億5900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が93億5200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が78億3800万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が77億4800万円の売買代金となった。



株探ニュース

