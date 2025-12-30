プロ野球・ヤクルトから来季戦力外となった北村拓己選手が30日、自身のSNSで現役引退を発表しました。

北村選手は所属した巨人とヤクルトのユニホームを並べた写真とともに、「引退します」と自らのInstagramに投稿。

「オイシックスさんからありがたいことにオファーを頂き、現役を続けるという選択肢もありました」と語った北村選手。しかし「何度も自分と向き合った結果、小さな頃から憧れだったプロ野球で終わりたいという気持ちになり引退を決意しました」と、決断に至った経緯を明かしました。

また、「巨人からもフロントのお話を頂き、一度球団を出た自分をずっと気にかけてくださったこと。本当に感謝しています」とも明かしています。

引退の決断に「沢山考えて出した自分の答えに後悔はありません」とつづった北村選手。そして応援してくれたファンへ、「たくさん応援していただきありがとうございました！ ファンの皆様のおかげで前向きにプレーできました。本当に感謝してます。ユニフォームは脱ぎますがこれからも応援していただけると嬉しいです」と感謝を伝えました。

北村選手は亜細亜大から2017年ドラフト4位で巨人へ入団。2023年オフには現役ドラフトでヤクルトへ移籍し、2シーズン目の今季は62試合に出場、打率.190、3本塁打、7打点の成績でした。プロ通算8年では286試合出場、打率.200、83安打、10本塁打、33打点を記録しました。