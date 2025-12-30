北海道YSが来年2/14に「#推ささるバレンタインパーティー」を開催！

25日（木）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、2026年2月14日（土）に「#推ささるバレンタインパーティー Presented by KITAGAS」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

今回の企画は北海道ガス株式会社（KITAGAS） の協力のもとで行われ、当日はトークショーや選手によるバレンタインスイーツクッキング、プレゼント抽選会、個別チェキ撮影会などが予定されている。本企画には抽選で20名が招待され、全イベントに無料で参加が可能とのこと。

開催場所は北ガスクッキングスクール ファクトリー教室で、北海道YSからは郡浩也、池田颯太、重留日向、伊庭笙弘の4名が参加を予定している。

なお、申し込みには北ガスマイページ「TagTag」への会員登録が必要となっており、登録後に専用フォームより必要事項を入力することで申し込みが可能となっている。申込期間は2025年12月25日（木）から2026年1月5日（月）23:59まで。当選者には、2026年1月9日（金）までに連絡するとしている。