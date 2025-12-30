¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ã³²300Ëü¿Í¡¡18Ç¯¤ÈÆ±¿å½à¡¢°ÍÂ¸¾É¤â
¡¡°û¼ò¤Ë¤è¤ê·ò¹¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë»ÈÍÑ¾ã³²¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¿ä·×Ìó304Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½µ×Î¤ÉÍ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¾É¾õ¤¬½Å¤¤¡Ö°ÍÂ¸¾É¡×¤È°ìÅÙ¤Ç¤âµ¿¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ï¿ä·×Ìó64Ëü¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â2018Ç¯¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤ÈÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£14Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë·ò¹¯¾ã³²ÂÐºö´ðËÜË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¹ñ¤Ï°û¼ò¥ê¥¹¥¯¤Î¼þÃÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯Âå¤äÂÎ¼Á¤Ë±þ¤¸¤¿°û¼ò¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»Ø¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²óÄ´ºº¤Ç¡ÖÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï4.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉáµÚ·¼È¯¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï26Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë»ÈÍÑ¾ã³²¤Ï¼«Ê¬¤Ç°û¼òÎÌ¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼À´µ¡£¿´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¹â·ì°µ¤ä¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÄ´ºº¤Ï¹ñ¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¡¢24Ç¯8¡Á11·î¤Ë20ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Ìó4300¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£