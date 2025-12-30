東京23区では、新築マンションの平均価格が1億5000万円を超えるなど、上昇が続いています。投資目的による転売が一因とされていますが、背景には東京の土地不足や円安、労働問題、さらには現代人の「タイパ」志向など、さまざまな要因が絡み合っているようです。

首都圏のマンションが高騰しています。特に東京23区では、2025年10月の新築マンションの平均価格が1億5000万円を超え、前年同月と比べた伸び率は18％と上昇の幅も大きくなっています。（不動産経済研究所公表）

背景には、建築コストの上昇や供給戸数の減少がありますが、投機目的の転売や外国人による購入も高騰の一因とみられています。

マンションを買っても実際には住まない、投機目的とみられる購入が増えて価格がつり上がり、本当に住みたい人から「高くて購入できない」といった不満の声も出ていることを受け、不動産業界や自治体などが対策を進めているほか、国も実態調査に乗り出しました。

■転売に「罰金」も

三井不動産レジデンシャルは2025年11月、東京・月島に建設中のタワーマンション「セントラルガーデン月島 ザ タワー」の購入希望者に対し、マンションの引き渡し前に転売活動を行った場合、手付金を没収した上で契約を解除すると通知しました。

「手付金」は売買契約を結ぶ際に購入者が支払うお金で、一般的に物件価格の10％程度とされています。このマンションは1戸あたりの販売価格が1億円台から5億円台なので、手付金は最大で5000万円を超えることになります。

また、住友不動産も2026年に竣工予定の「グランドシティタワー池袋」で、契約条項に「原則、5年間の転売禁止」を盛り込みました。違約金は販売価格の2割だということです。

これは、いわば転売に対する「罰金」で、大手不動産業者が購入希望者にこのような強い姿勢で臨むのは異例です。

転売をめぐっては、東京・千代田区が2025年7月、投機目的のマンションの取引を制限するよう、業界団体の不動産協会に申し入れました。再開発事業で販売するマンションは、引き渡しから5年間は転売できない条項を設けることや、同一物件内で複数の部屋を購入できないようにすることなどを求めるもので、樋口高顕区長は「このままでは千代田区は普通の人が『住めない街』になってしまう。投機抑制に向けた一手だ」と説明しています。

■国が実態調査開始

また、円安が続く中、外国人による購入がマンション価格をつり上げているのでは、との不満が高まっていることから、国土交通省は、不動産登記を基にした取引の実態調査に乗り出しました。

それによると、2025年の上半期で東京23区の新築マンションを取得した国外の個人や法人は、全体の3.5％、最も割合が高かった新宿区では14.6％にのぼりました。

ただ、現状の不動産登記には国籍の記載がないため、このデータには日本に住む外国人などは含まれておらず、自民党内からも「実際にはもっと多くの外国人がマンションなどを取得しているだろう」という声があがっています。

こうした状況を受けて、政府は、まずは実態把握のために、外国人が日本の土地や不動産を取得する際に国籍の届け出を義務づけた上で、取得状況を一元的に管理するデータベースを作る方針です。

■海外では外国人の取得に規制も

海外では、外国人や外国法人による不動産や土地の取得を規制しているケースもあります。

たとえば、オーストラリアでは2025年4月から少なくとも2年間、外国人や外国法人による既存の住宅の購入が原則禁止されました。また、タイでは一部の例外を除き、土地の取得が認められていません。

イギリスなどでは、国外に住む人や外国法人が不動産などを取得する際に2％程度の課税を行うという例もあります。

■条約が「壁」に

一方、日本には簡単に規制に踏み込めない「壁」が存在します。それが、「サービスの貿易に関する一般協定」（GATS）です。

多国間で運送、金融、流通など、サービス産業の貿易の自由化を定めたものですが、政府関係者によれば、日本以外の多くの国は、この条約に加盟する際、土地や不動産の取得は自由化の対象にせず、規制する権利を保持することを明確にしていました。

しかし、日本は加盟当時の1990年代、外国資本を呼び込むために、あえて外国人の土地取得を規制する条項を盛り込みませんでした。この経緯を踏まえると、日本では外国人だけを対象に規制をかけることは難しいとの指摘も出ています。

政府は、まず実態を把握した上で、マンションの不動産登記の際に現在は届け出の仕組みがない「国籍の登録」を導入するなど、外国人や外国法人による不動産取得に関する新しい制度を2026年度中に施行する方針です。

■不動産業界は効果に疑念

一方、こうした“規制強化”の流れについて、不動産業界は慎重な姿勢を示しています。

住友不動産が、東京23区内で2025年1〜8月に自社のマンションを契約した人について調べたところ、実需（実際に住むための購入）が88％でした。また、購入者の内訳を見ると、全体のうち外国人による購入は約18％、投資を目的とした外国人による購入は約3％だったということで、「外国人も含め、ほぼ実需だ」としています。

不動産業界は、首都圏のマンション高騰の主要な原因は、供給数の減少とみています。

首都圏では、マンション建設に適した土地はすでに開発し尽くされていて、タワーマンションなど大型のマンションの建設が年々減少。新築マンションの供給戸数は、最も多かった2000年には10万戸近くありましたが、10年前の2015年には約4万戸、2024年は約2万3000戸にまで減っています。（不動産経済研究所調べ）

さらに、建設業界では2024年にスタートした残業規制で工期が長くなったり、深刻な人手不足により、人件費が大幅に上昇。円安・物価高の影響で資材も高騰しています。住友不動産によると、新築マンションの建設コストは5年前と比較して1.8倍になっているといいます。

三菱UFJ信託銀行がマンションデベロッパー25社に行った調査で「首都圏のマンションの1年後の価格予想」を尋ねたところ、2億円以上の高価格マンションでは18.3％上昇、6000万円未満のものでも4.7％上昇する、という結果が出ました。

業界関係者は「転売や外国人による購入を規制したとしても、価格を抑える効果はないのでは」とみています。

■下がる理由ない

タワーマンションなど大型の新築マンションの供給が減る中、オープンハウスグループは2025年11月、20代から30代の若い富裕層をターゲットにした高級マンション「イノベイシア恵比寿」の販売を開始しました。

総戸数46戸の小型マンション。“都内には大型マンションの用地はないが、小型ならまだまだ開発の余地がある…”。狭小戸建て住宅を得意とするオープンハウスならではの戦略で、今後、都内を中心にシリーズ展開していく計画です。

オープンハウスの広報担当者は「一昔前だったら若いうちは郊外の安い賃貸で、という人が多かったが、今は『タイパ』重視で、通勤時間が短く生活にも便利な都心に住みたいという需要はますます高まっている」といいます。この物件には全国から問い合わせが殺到し、2025年12月だけで、のべ1700回以上の商談が行われたということです。

供給が少なく需要は高い今、「当面、首都圏のマンション価格が下がる理由は見つからない」としています。