「しまむら」「バースデイ」などグループ店舗で「初売り」福袋など…1・1より実施【詳細】
しまむらはグループ各店舗にて、1月1日より順次「初売り」を開催する。
【画像】しまむら「初売り」運だめし企画
ファッションセンターしまむらは1日より、レディース・メンズ・キッズのアウターから肌着、靴下など、豊富な種類の福袋を用意。そのほか、キャラクター商品や最旬トレンド商品も取り揃える。店舗で税込5000円以上購入し、同店のアプリ会員証を提示すると、運だめしカードが1枚プレゼントされる。抽選で最大10万円分のしまむらグループ共通商品券が合計2026人に当たる。なくなり次第終了。
カジュアル＆シューズのアベイルは1日より、初売りを開催。旬なアイテムが詰まった福袋を用意している。また、サンリオキャラクターズ「ポムポムプリン」や「マイメロディ・クロミ」など、可愛いアイテムを豊富に取り揃える。 店舗でサンリオ商品を含む税込3000円以上購入し、アベイルアプリ会員証を提示すると、カレンダークリアファイルが1枚プレゼントされる。なくなり次第終了。
ベビー・子供用品のバースデイは1日より、初売りを開催する。オリジナルブランドやキャラクターなどの福袋を用意しているほか、特別価格の商品や、期間限定の値下げ企画などを実施する。
雑貨＆ファッションのシャンブルは1日より、初売りを開催。日々の暮らしを充実させる福袋を用意するほか、ファッション、キッチン、コスメ、キャラクター生活雑貨など、バリエーション豊富な福袋を取り揃える。
靴＆ファッションのディバロは12月27日より、年末年始SALEを開催中。今すぐ使えるブーツやブランドスニーカーの期間限定値下げ企画など、お買い得商品を豊富に取り揃えている。27日より、スケッチャーズ商品を購入した人にノベルティをプレゼント中。ノート、ペン、ヨーヨーのうちいずれか1点で、なくなり次第終了。
【画像】しまむら「初売り」運だめし企画
ファッションセンターしまむらは1日より、レディース・メンズ・キッズのアウターから肌着、靴下など、豊富な種類の福袋を用意。そのほか、キャラクター商品や最旬トレンド商品も取り揃える。店舗で税込5000円以上購入し、同店のアプリ会員証を提示すると、運だめしカードが1枚プレゼントされる。抽選で最大10万円分のしまむらグループ共通商品券が合計2026人に当たる。なくなり次第終了。
ベビー・子供用品のバースデイは1日より、初売りを開催する。オリジナルブランドやキャラクターなどの福袋を用意しているほか、特別価格の商品や、期間限定の値下げ企画などを実施する。
雑貨＆ファッションのシャンブルは1日より、初売りを開催。日々の暮らしを充実させる福袋を用意するほか、ファッション、キッチン、コスメ、キャラクター生活雑貨など、バリエーション豊富な福袋を取り揃える。
靴＆ファッションのディバロは12月27日より、年末年始SALEを開催中。今すぐ使えるブーツやブランドスニーカーの期間限定値下げ企画など、お買い得商品を豊富に取り揃えている。27日より、スケッチャーズ商品を購入した人にノベルティをプレゼント中。ノート、ペン、ヨーヨーのうちいずれか1点で、なくなり次第終了。