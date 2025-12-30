犂橋水鎮で漢服を体験するエクアドルとベトナムの留学生。（１２月１２日撮影、銅陵＝新華社配信／邢琛）

【新華社合肥12月30日】中国の文化・観光市場が「見学ツアー」から「体験ツアー」へと変容するにつれ、単に名所を訪れるだけでは満足せず、積極的に文化を体験しようとする外国人観光客が増えている。漢民族の伝統衣装「漢服」を着てメイクとスタイリングを施し、古い街並みを背景に本格的な写真撮影をする「漢服撮影」が中国旅行の外せない試みの一つとして存在感を増している。

国内外の観光客に人気のスポットである安徽省銅陵市の古鎮、犂橋水（りきょうすい）鎮では、エクアドルとベトナムの留学生が漢服を着て記念写真を撮っていた。彼女らは中国の伝統衣装の精巧な美しさを褒め、着付けとヘアメイクなどがワンストップでできたのがとても便利だったと感想を述べた。衣装を着たまま、銅の工芸品制作にも挑戦し、江南水郷の文化を深く味わった。

エクアドル人留学生のガブリエラ・カンポベルデさんは「動画でしか見たことがなかった漢服を実際に着てみると、色や様式、背後にある悠久の歴史と美学の蓄積を感じることができ、とても特別な気持ちになった」と語った。

ベトナム人留学生のグエン・ミン・タムさんは、漢服体験と写真撮影のワンストップサービスは便利で配慮が行き届いているとした上で「わずか数時間でメイクとスタイリング、撮影が終わり、とても手厚く効率的なサービスが受けられた。漢服を着て古い建物や街中を歩くのはとても得難い体験だった」と述べた。（記者/何曦悦）

犂橋水鎮で漢服を体験するエクアドルの留学生ダイアナ・ミシェル・マルドナド・レアテギさん。（１２月１２日撮影、銅陵＝新華社配信／邢琛）

犂橋水鎮で銅版画制作を体験するエクアドルとベトナムの留学生。（１２月１２日撮影、銅陵＝新華社配信／戴威）

犂橋水鎮で漢服のメイクとスタイリングを体験するエクアドル人留学生のダイアナ・ミシェル・マルドナド・レアテギさん。（１２月１２日撮影、銅陵＝新華社配信／邢琛）