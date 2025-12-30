『レコ大』まもなく放送 各賞受賞者＆受賞曲を紹介【一覧あり】
TBSでは年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』を、30日午後5時30分から、4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送で届ける。
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲を発表。番組の総合司会には、安住紳一郎ＴＢＳアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
■各賞受賞者＆受賞曲
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
Almond Chocolate（ILLIT）
イイじゃん（M!LK）
かがみ（FRUITS ZIPPER）
革命道中 On The Way（アイナ・ジ・エンド）
恋風（幾田りら）
ダーリン（Mrs. GREEN APPLE）
倍倍FIGHT!（CANDY TUNE）
Fun! Fun! Fun!（新浜レオン）
二人だけの秘密（純烈）
夢中（BE:FIRST）
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
「Prema」藤井風
【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM
【特別賞】（※50音順）
映画「国宝」音楽 原摩利彦
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】（※50音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
内館牧子
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
さいとう大三
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
■全出演アーティスト歌唱曲
＜優秀作品賞＞
ILLIT Almond Chocolate
M!LK イイじゃん
FRUITS ZIPPER かがみ
アイナ・ジ・エンド 革命道中 On The Way
幾田りら 恋風
Mrs. GREEN APPLE ダーリン
CANDY TUNE 倍倍FIGHT!
新浜レオン Fun! Fun! Fun!
純烈 二人だけの秘密
BE:FIRST 夢中
＜新人賞＞
CUTIE STREET かわいいだけじゃだめですか？
SHOW-WA & MATSURI 僕らの口笛
HANA Blue Jeans
BOYNEXTDOOR 今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)
Ado 愛して愛して愛して／唱
&TEAM Go in Blind (月狼)
＜特別賞＞
細川たかし 北酒場／望郷じょんから
＜最優秀歌唱賞＞
山内惠介 闇にご用心
＜作曲賞＞
工藤大輝・花村想太
Da-iCE ノンフィクションズ
＜作詩賞＞
指原莉乃
＝LOVE とくべチュ、して
＜編曲賞＞
佐藤和豊 市川由紀乃 朧
＜企画賞＞
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃 Oh my pumpkin!／恋するフォーチュンクッキー
堺正章&Rockon Social Club プンスカピン！
亀梨和也&Rockon Social Club 亀の恩返し
乃木坂46 Same numbers
TUBE×FRUITS ZIPPER ファミリー・サマー・バケーション
＜日本作曲家協会選奨＞
天童よしみ 珍島物語
＜日本作曲家協会名曲顕彰＞
「舟唄」 島津亜矢による歌唱
