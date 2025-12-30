『第67回　輝く！日本レコード大賞』で司会を務める（左から）安住紳一郎、川口春奈（C）TBS

　TBSでは年末恒例の『第67回　輝く！日本レコード大賞』を、30日午後5時30分から、4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送で届ける。

　先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲を発表。番組の総合司会には、安住紳一郎ＴＢＳアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。

■各賞受賞者＆受賞曲
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
Almond Chocolate（ILLIT）
イイじゃん（M!LK）
かがみ（FRUITS ZIPPER）
革命道中　On The Way（アイナ・ジ・エンド）
恋風（幾田りら）
ダーリン（Mrs. GREEN APPLE）
倍倍FIGHT!（CANDY TUNE）
Fun! Fun! Fun!（新浜レオン）
二人だけの秘密（純烈）
夢中（BE:FIRST）
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR

【特別アルバム賞】
「Prema」藤井風

【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM

【特別賞】（※50音順）
映画「国宝」音楽　原摩利彦
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉

【最優秀歌唱賞】
山内惠介

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞　工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞　指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞　佐藤和豊（「朧」市川由紀乃　「夜香蘭」丘みどり）

【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Oh my pumpkin!」　アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」　アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」　アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」　アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」　アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」　アーティスト：三木たかし

【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀　作曲：浜圭介　作詩：阿久悠

【特別功労賞】（※50音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
内館牧子
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
さいとう大三
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一

■全出演アーティスト歌唱曲
＜優秀作品賞＞
ILLIT　Almond Chocolate
M!LK　イイじゃん
FRUITS ZIPPER 　かがみ
アイナ・ジ・エンド　革命道中　On The Way
幾田りら　恋風
Mrs. GREEN APPLE　ダーリン
CANDY TUNE　倍倍FIGHT!
新浜レオン　Fun! Fun! Fun!
純烈　二人だけの秘密
BE:FIRST　夢中

＜新人賞＞
CUTIE STREET 　かわいいだけじゃだめですか？
SHOW-WA & MATSURI　僕らの口笛
HANA　Blue Jeans
BOYNEXTDOOR　今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)

Ado　愛して愛して愛して／唱
&TEAM 　Go in Blind (月狼)

＜特別賞＞
細川たかし　北酒場／望郷じょんから

＜最優秀歌唱賞＞
山内惠介　闇にご用心
＜作曲賞＞
工藤大輝・花村想太
Da-iCE　ノンフィクションズ

＜作詩賞＞
指原莉乃
＝LOVE　とくべチュ、して

＜編曲賞＞
佐藤和豊　市川由紀乃　朧

＜企画賞＞
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃　　Oh my pumpkin!／恋するフォーチュンクッキー
堺正章&Rockon Social Club　プンスカピン！
亀梨和也&Rockon Social Club　亀の恩返し
乃木坂46　Same numbers
TUBE×FRUITS ZIPPER　ファミリー・サマー・バケーション

＜日本作曲家協会選奨＞
天童よしみ　珍島物語

＜日本作曲家協会名曲顕彰＞
「舟唄」　島津亜矢による歌唱