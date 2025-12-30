◇RIZIN 師走の超強者祭り（2025年12月31日 さいたまスーパーアリーナ）

格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の前日公開計量が30日に開催された。第1試合で対戦する元K-1スーパー・ライト級王者の安保瑠輝也のYouTubeメンバーで、ブレイキングダウンにも出場しているジョリー（FIGHTER’S FLOW）と元K-1戦士の芦沢竜誠（フリー）が公開計量から乱闘騒ぎとなった。

公開計量に姿を現した両者。芦澤はプレゼントを用意してファンに投げ込んだ。両者は計量クリア。記念撮影が終わるとフェースオフに。芦澤から接近してジョリーの額に顔をつけると、ジョリーを突き飛ばした。

芦澤が「仕上がったのか！？」と挑発を続けると、怒ったジョリーはやり返そうとしたが大人数のスタッフに止められた。

昨年8月にRIZIN参戦を榊原信行CEOへ直談判していたジョリー。しかしその後は怪我の悪化によって、RIZIN参戦が長引いていた。ケガも完治してブレイキングダウンで2試合を挟んで、大みそかのRIZINに参戦することになった。

RIZIN初参戦が決まったジョリーは「ようやくかって感じですね」とひと言。「俺はこれからってことなんですけど、俺の対戦相手のナマズ君！強者ムーブいらんって！気持ち悪い。マジで、1Rで失神KOさせるので、デビュー戦の相手に相応しい相手かなと思います」と相手を挑発。

そして「俺のデビュー戦にちょうどいい」と言い切った。「篠塚や平本丈よりも弱いんで、俺も段階を踏んで上を目指すのでデビュー戦にはちょうどいいです」と強気の言葉を並べていた。