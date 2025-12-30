Perfume“コールドスリープ”直前 NTTが一度限りのテレビCM放送へ「感謝の気持ちを込めて」
NTT広報室は30日、公式Xを更新。数々のプロジェクトをともにしたテクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）に感謝を込めて一度限りのテレビCMを放送すると発表した。
【写真】“コールドスリープ”直前…一度限りのCMを放送すると発表したNTT
Perfumeは今年大阪・夢洲で開催された大阪・関西万博でNTTパビリオン『PARALLEL TRAVEL』のスペシャルパフォーマーを務めるなど、NTTとさまざまなコラボレーションを行ってきた。
公式Xは「私たちNTTと数々のプロジェクトを共にしてくれたPerfumeへ」とし「明日、2025年12月31日をもってコールドスリープを迎える3人への感謝の気持ちを込めて 一度限りのTVCMを明日23:45-24:00の間（フジテレビ系列『新しいカギ』の放送時間内）に放送いたします」と発表した。
