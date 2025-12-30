女優で声優の戸田恵子が28日に自身のアメブロを更新。久しぶりに食べたシュトーレンを絶賛した。

【映像】工藤静香、すんごい豪邸と話題の自宅での無防備な姿に反響

この日、戸田は「久しぶりのシュトーレン」と切り出し「予約してなかったのだけど、今年は池の上マルディさんの最後の2個をゲット!!1個は杏ちゃんに先日プレゼントー！」と女優の杏にお裾分けしたことを報告。「中々自分好みのシュトーレンに出会うことがなく…。ずーっと食べてなかったの。けど、今年はヒット作に出会えました！」と喜びをつづった。

続けて、味については「甘すぎず、ラム酒も効いててめちゃくちゃ美味しい！一気に食べてしまわないよう要注意です」と絶賛。さらに、タレントの瀬戸カトリーヌの父親が作るシュトーレンが美味しかったという過去の思い出も明かした。

また「今夜はザキヤマくんちにアンパンマンカレンダー届けてきたー！」とお笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也の自宅を訪れたことを報告。「赤ちゃん可愛いー！お子さん3人とも女の子だよー！」「ご飯も食べてきちゃったー！」と楽しんだ様子でコメントし、ブログを締めくくった。