愛知・豊田市「鞍ヶ池公園」のスタバ、絶景と雨でも楽しめるポイント
トヨタ自動車の本社がある、愛知県豊田市。その市民憩いの場が、鞍ヶ池公園（くらがいけこうえん）だ。のどかな丘陵地にある約110ヘクタールの自然公園で、馬などの動物もいる。車でのアクセスが便利だ。
鞍ヶ池公園は、2021年5月にリニューアルされた。それと同時に、スノーピークやスターバックスなどが出店した。今回、そのスターバックスへ行ってみた。
公園の駐車場は無料。東海環状自動車道「鞍ヶ池」パーキングエリアに隣接する。ドライブの休憩スポットとしてもおすすめ。
筆者は今回、名鉄豊田駅から路線バスで向かった。1時間に1本程度なので、もし路線バスで行くなら、時刻表を必ず事前にチェックすること。
スターバックスは、鞍ヶ池そばの水辺広場にある。この日はあいにくの雨だった。
池のほとりのたたずむ店舗。駐車場も店のそばにあった。通常店舗とやや異なる外観が特徴的。
店内はやや広めのスペースが多く取ってあり、窮屈感はない。電源があるテーブルもあり、もし近くなら作業でここへ来るのもありだろう。店の中にトイレもちゃんとあった。
土曜午前、雨だったのもあり、空いていた。赤ちゃんを連れたファミリー、作業をする若者らが利用していた。
テラス席から水辺を眺めながらのんびりできる。ベビーカーでそのまま入って置ける広いスペースもいい。西向きなので、天気がいいと夕方の光景もとてもきれいという。
ちなみに、「雨が降ると屋根をつたって雨水が落ちる様子もいいですよ」と、スターバックスのスタッフ（パートナー）で教えてもらった。雨ではあったが、その雨ならではの光景が見られてラッキーだった。
店内には、鞍ヶ池公園の案内も貼ってあった。天気がよく、時間があれば、ちょっと散歩するにも良さげだった。
店内から窓越しに見える鞍ヶ池。これは雨でもとてもきれいだった。晴れるともっと美しいだろう。
滞在1時間弱で、帰りも路線バスに乗り、豊田市街地へ戻った。次に行く時は天気がいい、春や秋など気持ちいい季節に行ってみたい。
スターバックス コーヒー 豊田鞍ケ池公園店
https://store.starbucks.co.jp/detail-1899/
（Written by AS）
