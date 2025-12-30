佐久間大介、ライブリハでのポールダンスを披露！「アクロバティックで如意棒みたい」「美しすぎる」
Snow Manの佐久間大介さんは12月29日、自身のInstagramを更新。ライブのリハーサル風景を披露しました。
【写真】佐久間大介、ポールダンスを披露！
コメントでは「初のポールダンスあまりにも美しすぎる」「カッコよすぎないか？」「ポールダンス上手すぎて涙出た」「バレエやってたさくくんには余裕なのかな」「パーカー姿の佐久間くん大好物です！！」「ジャージ姿もかっこよすぎる」「体幹よすぎて綺麗すぎるし」「妖精降臨」「ポールダンスの練習風景見せてもらえて嬉しかったです」「さっくんだとアクロバティックで如意棒みたいに見える」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「ポールダンス上手すぎて涙出た」佐久間さんは「Snow Man Dome Tour 2025-2026 "ON"のリハ 2026年もライブ楽しむぞ」とつづり、17枚の写真を投稿。12月23日から26日に東京ドームで開催されたライブ「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のリハーサルの様子を公開しています。中には、グレーのスウェットセットアップに身を包んだ佐久間さんがポールダンスを練習する姿もあり、圧倒的な身体能力を披露しています。
「絶対、前世ネコ」「跳躍力えぐい」佐久間さんは10月17日には、同月13日に配信リリースされた楽曲『BOOST』ミュージックビデオの撮影オフショットを投稿しています。アクロバティックなダンスを披露し、写真でも驚異的なジャンプ力が伝わってきます。ファンからは「跳躍力えぐい」「ジャンプ高すぎる」「ジャンプ力エグいって、選手たち泣くよ」「めっちゃ飛んでるし、めっちゃ脚上がってるし」「羽があるとしか思えないよ」「絶対、前世ネコ」との声が寄せられました。
