【ひらがなクイズ】空欄2文字を埋めて！ 海の情景やタイミングを表す言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、自然の摂理や日常のタイミングに関わる、深みのある言葉が集まりました。空欄を埋めることで、パズルのピースがカチッとはまるような感覚を楽しんでくださいね。
□□どめ
□□どき
ひき□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しお」を入れると、次のようになります。
しおどめ（汐留）
しおどき（潮時）
ひきしお（引き潮）
今回は、海の満ち引きを表す「潮（しお）」に関連した言葉が並びましたね。「潮時（しおどき）」は、最近では「終わり」というニュアンスで使われがちですが、本来は「ちょうど良いタイミング」を指す言葉です。
※本クイズは, 複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
