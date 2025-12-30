3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。海の満ち引きに関わる言葉や、物事の引き際を表す言葉がヒント。1分以内にすべて完成させて、すっきりと脳をリフレッシュしましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、自然の摂理や日常のタイミングに関わる、深みのある言葉が集まりました。空欄を埋めることで、パズルのピースがカチッとはまるような感覚を楽しんでくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□どめ
□□どき
ひき□□

答えを見る






正解：しお

正解は「しお」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しお」を入れると、次のようになります。

しおどめ（汐留）
しおどき（潮時）
ひきしお（引き潮）

今回は、海の満ち引きを表す「潮（しお）」に関連した言葉が並びましたね。「潮時（しおどき）」は、最近では「終わり」というニュアンスで使われがちですが、本来は「ちょうど良いタイミング」を指す言葉です。

※本クイズは, 複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)