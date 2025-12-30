かっこいいと思う『北斗の拳』のキャラクターランキング！ 2位「ラオウ」、1位は？
All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「かっこいいと思う『北斗の拳』のキャラクター」ランキングを紹介します。
2位：ラオウ／67票2位にランクインしたのは、ラオウです。
圧倒的な存在感を放つラオウは、北斗4兄弟の長男。「拳王」を名乗り、力と恐怖で世を統治しようと拳王軍を一大勢力に作り上げた最強の宿敵です。主人公のケンシロウとは義兄弟でもあり、最後の戦いで「わが生涯に一片の悔いなし」と天に拳を突き上げて散った姿は名シーンの1つです。
1位：レイ／81票栄えある1位は、レイでした。
南斗水鳥拳の使い手であるレイは、優雅な技で魅了する拳士。さらわれた妹のアイリを救うために戦いを続ける中でケンシロウと出会います。ラオウに秘孔（ひこう）を突かれて余命3日とされてしまいますが、最後は因縁の相手ユダとの直接対決に挑みます。
回答者からは、「どこか女性を思わるような容姿・落ち着きの具合・優雅・慈愛を持っている男性キャラクターが好きです」（30代女性／東京都）、「最期の戦いに向かう姿は、強さと覚悟、そして人としての優しさが凝縮されたこれぞ男の中の男というかっこよさがあるから」（40代男性／大阪府）、「ケンシロウの相棒で、美しく散っていったレイはカッコいいからです」（60代女性／愛知県）、「初めてレイが登場したときの、華麗な舞のような拳法は今でも頭に残っています」（50代男性／大阪府）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)