渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。井上尚弥（32＝大橋）と中谷潤人（27＝M.T）の両雄がサウジアラビア・リヤドでの“前哨戦”をクリア。いよいよ来年5月・東京ドーム決戦が迫るが…。

渡嘉敷氏は大橋ジムの大橋秀行会長が試合前に漏らした「（尚弥は）フェザー級に行く」というコメントが気になる様子。

「減量がきつくて“無理”“動けない”ってことかもしれない。ちょっと体作りすぎたのかも」と、指摘した。

確かに4団体統一王者の筋骨隆々な肉体はすでのスーパーバンタムの“枠”を超えているようにも見えた。

渡嘉敷氏は「俺はフェザー級が見たい。5階級制覇の方がいいんじゃない？」と、私見を披露した。

一方、竹原氏と畑山氏はやはり日本人最高峰の対決に期待した。

畑山氏は「勝手な希望だけど中谷戦の後に（5階級制覇を）やってほしい」と、やはり世紀の日本人対決を楽しみにした。

今回のリヤドでの興行で中谷が苦戦したことで、スーパーバンタム級では井上の圧勝ではないかという見方が増えたのは事実だ。

だが、自らもスーパーフェザー級からライト級への転向で世界2階級を制した畑山氏は「こういう試合（苦戦）した次の試合こそいい試合したりする。“井上ちゃんが勝つ”みたいな空気があるときこそ中谷がいきなり“えっ！？”っていうのがありそう」と指摘した。

渡嘉敷氏も「確かに2回目は体重が合って相当強くなるパターンもある」と、認めた。