調査に参加した企業の過半数が、女性のキャリアアップを重視すると回答した一方、5社に1社は重視していないと回答した/Thomas Barwick/Digital Vision/Getty Images

（CNN）米国の大企業はこの10年、社内のあらゆる階層で管理職や経営幹部の女性の数を増やすという点では、ゆっくりではあるが前進を続けてきた。

しかし、今年報告された企業の優先事項の変化や、従業員の体験談を合わせると、控えめながらも着実な成果が危うくなっている可能性が示唆されている。

これは、米コンサルタント会社マッキンゼー・アンド・カンパニーと、働く女性を支援する団体リーン・インによる最新の年次報告書の重要な示唆のひとつだ。

報告書は「11年連続で、企業のあらゆる階層において女性の割合が依然として低い」「さらに、女性の昇進に対する企業の取り組みは弱まっているようだ」と指摘した。

調査では初めて、企業に「女性のキャリアアップ」への取り組みについて尋ねた。その結果、過半数（54％）が高い優先度を置いていると回答した一方、女性の有色人種の登用を重視すると答えた企業は半数未満（46％）だった。女性のキャリアアップをほとんど、あるいは全く重視していないと回答した企業も21％あった。より広範な「ジェンダー多様性」への関与表明は2017年に88％を記録して以降、低下傾向にある。

リーン・インの共同創業者で最高経営責任者（CEO）のレイチェル・トーマス氏は「米国の企業が女性のキャリアに対する取り組みを後退させ、女性たちがそれを感じていると述べているこの1年、我々は10年間の苦労と目に見える進歩を遂げてきた後、後退の危機に瀕しているように感じる」と話した。

分析は3種のデータに基づく。約300万人を雇う124社が提供した24年の採用や昇進などの人材パイプラインに関する情報と、人事責任者を対象とする非統計的調査と62人への追加インタビュー、さらに、米国とカナダの大企業に勤務するフルタイム従業員9500人超の非統計的な第三者調査だ。

いまも残る機会格差

企業のあらゆる階層において女性が男性よりも昇進が少なく、女性を支援する人が少ない状況では、管理職や指導的立場における男女格差を縮小することは困難だ。

調査によれば、昇進は男性100人に対し、女性は93人だった。これは前年の報告書の81人より改善しているものの、著者は「25年のデータは実態よりよく見える可能性がある。今年パイプライン情報を共有した企業は、21〜24年に参加した典型的な企業と比較して女性の割合が高い」と指摘した。

支援者については、調査対象となった上級職の女性の66％が支援者がいると回答したのに対し、男性は72％だった。中堅社員では差は3ポイント（女性51％、男性54％）と最も小さかった。一方、初級レベルでは差が最も大きく、女性31％に対し男性45％だった。

報告書は「これは非常に重要だ。支援者がいる従業員は、いない従業員に比べて昇進率がほぼ2倍になる」と指摘。支援者が昇進を加速させるという外部調査とも一致しており、こうした状況は特にキャリア初期の従業員で顕著だという。

また関連して、上級職の男性は、リーダーシップ研修やキャリア研修への参加機会を提示されたことがあると回答する割合が女性より70％高かった。

在宅勤務が女性の機会を奪う側面も

在宅勤務者はオフィス勤務者ほど仕事に熱心ではないという思い込み、いわゆる「柔軟性のスティグマ」は女性に偏って不利に働いているようだ。

報告書によると、週3日以上出社する女性では54％に支援者がいて、過去2年で53％が昇進していた。だが、週の大半をリモートで働く女性では、支援者がいる割合も昇進する割合も37％に落ち込んだ。

一方男性の場合、在宅勤務による影響はそれほど大きくない。男性の支援者の保有率と昇進率は、出社中心で57％と54％、リモート中心でも52％と49％だった。

マッキンゼーのシニアパートナー、アレクシス・クリフコビッチ氏は「リモートワークに関して、「（女性には）男性にはない特別なペナルティーがある。それは顕著だ。（女性は）リモートワークを選択した際に、独特のペナルティーを受けている」と指摘した。

意欲の格差も

調査対象となった女性と男性は共に、キャリアへの強い関与と、最善を尽くす意欲を示した。報告書によれば、「しかし、今年は昇進意欲に顕著な差が見られる」という。

全体では、次のレベルへの昇進を望むと答えたのは女性が80％だったのに対し、男性は86％だった。初級レベルと上級レベルでは、その「格差」はさらに大きくなる。

キャリア支援の不足など、いくつかの要因が影響している可能性がある。女性と男性に支援者がいて、上司や上級の同僚から同程度の支援を受けている場合、昇進への意欲は同等だという。

昇進格差が最初から存在する可能性もある。初級レベルの女性の管理職は、初級レベルの人事管理職のわずか3分の1にとどまる。

家庭責任の負担も重い。「女性は家庭でより多くの責任を担い続けている」と著者は記している。「昇進に関心のない初級・上級の管理職の女性の約25％が、個人的な義務が追加業務を引き受けるのを困難にしていると回答している。これは同等の立場の男性（15％）を大きく上回る数値だ」