2022年12月のデビューから3年が経過した&TEAM(エンティーム)。2025年は初のアジアツアーを成功させ、念願だった「紅白歌合戦」への初出場を決めるなど、グループにとって大きな飛躍を遂げた1年となった。

10月には待望の韓国デビューも実現した。10月28日に韓国でリリースされたKR 1st Mini Album「Back to Life」は、日韓累計でＷミリオンという驚異的な記録を叩き出した。その勢いに乗るメンバーたちの姿を捉えたのが、デビューやカムバックを控えたアーティストの貴重な姿を届けるスペシャル番組「ON YOUR ARTIST &TEAM編」(2026年1月11日(日)にMnetにて字幕版が日本初放送)。

&TEAMメンバーが月明りの下で語り合うトークも必見！

番組内では、メンバー同士だからこその深い理解と信頼関係が垣間見えるエピソードが満載。メンバーに関するクイズ企画では、K(ケイ)が「最近ハマっている韓国料理」として"トゥルギルムマッククス(エゴマ油まぜそば)"を挙げ、これにEJ(ウィジュ)とJO(ジョウ)の2人が正解。他のメンバーの珍回答に盛り上がる様子からは、日頃の仲の良さが窺える。

HARUA(ハルア)は「1日だけ体が入れ替わるとしたら？」という質問にKと答え、「背が高いと世界がどう見えるか知りたい」とメンバーへの憧れを覗かせるシーンも印象的だ。

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

体を張ったミッションでは、各々の"勇気"を証明するため、45メートルもの高さから落下するバンジースイングに挑戦。Kと一緒に挑んだMAKI(マキ)は、上空で「韓国デビュー！『Back to Life』大ヒットしますように！」と絶叫。2004年生まれコンビのYUMA(ユウマ)とJOはジャンプ地点から"LUNÉ(ファンネーム)"への愛の告白を贈り、YUMAがJOの腕をしっかり握りながら宙へと舞った。

普段はクールな印象のNICHOLAS(ニコラス)が、上昇中に即興ラップを披露するなど、スリリングな状況下で個性豊かな反応が見られるのも面白い。全員の挑戦が完了すると、TAKI(タキ)が「ここでもらった勇気で何でも頑張れる」と語り、他のメンバーが深く賛同するエモーショナルな光景も必見だ。

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

夜になると、"月明かりの下で向き合うこと"というミッションが課され、メンバーは2〜3人ずつのグループに分かれて普段は言えない本音を語り合う。互いに深い感謝を伝えるJOとTAKI、温かい空気感で心を通わせるYUMAとHARUA、最初は照れていたFUMA(フウマ)とEJは飾らない心境を共有し、K、NICHOLAS、MAKIの3人は「9人で成功しよう」と改めて心をひとつにした。

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

最終ミッションでは、LUNÉから届いた膨大な応援メッセージを前に、「僕らも"No LUNÉ No Life"です」と決意を新たにする場面も。3周年の節目を越え、新たな航路へと舵を切った9人。

番組のラストには、気迫のこもった韓国デビュー曲「Back to Life」のパフォーマンスも収録されており、"4年目"に向けてさらに加速させる&TEAMの魅力が詰まった本番組を見れば、より一層、彼らを応援したくなるに違いない。

「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

文＝川倉由起子

放送情報

ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版

放送日時：2026年1月11日(日)20:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ