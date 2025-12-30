3児の母・近藤千尋、広々リビングで遊ぶ娘の姿公開「広すぎて憧れ」「子育てしやすいお家」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/12/30】モデルの近藤千尋が12月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「おしゃれで落ち着く」広々自宅リビング公開
近藤は「あの、大掃除してるんですけど？って何百回と言ってる笑笑」とつづり、自宅のリビングでままごとをしている娘たちの写真を投稿。広々としたリビングに落ち着いた色味のソファと絨毯が置かれ、観葉植物や照明が飾られた穏やかで整えられた自宅の様子を公開している。
この投稿には「素敵なお家」「広すぎて憧れ」「理想の暮らし」「見ていて微笑ましい」「癒やされる」「おしゃれで落ち着く」「子育てしやすいお家」「こんな家に住みたい」などの反響が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、自宅でのオフショット公開
◆近藤千尋の投稿に反響
