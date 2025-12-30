ILLIT¡¢¡ØÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë2Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¡ª¡ØAlmond Chocolate¡Ù¡ØMagnetic¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª
ILLIT(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È)¤¬12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØAlmond Chocolate¡Ù¡ØMagnetic¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿¿¤ÃÇò¥³¡¼¥Ç¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¡×
ILLIT¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÎÉ¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÎÃæ¤ÇILLIT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÆ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¤¤¿¡£¡ØAlmond Chocolate¡Ù¤Ç¤Ï´Å¤¤²Î»ì¤òÀ¶ÎÃ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¡¢¡ØMagnetic¡Ù¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤¬ÁÉ¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ðÊÑ²½¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢1Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âº£Ç¯ÏÃÂê¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ëAiScReam¤Î¡Ø°¦♡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¼Ô¤Î¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤È¶¦¤ËWHONHEE¤¬»²²Ã¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤µ°î¤ì¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ØÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£Ç¯Ä°¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬½¸·ë¤·¡¢Spotify¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
83°Ì¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ìÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ILLIT¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMagnetic¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤ÏÂè¸ÞÀ¤ÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î²÷µó¤À¡£ILLIT¤ÏµîÇ¯¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¡ØMagnetic¡Ù¤ò¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î2¿Í¤È¥³¥é¥ÜÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¶Ê¤Ï¸½ºßSpotify7²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê11·î12Æü´ð½à¡Ë¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯2·î14Æü¤Ë½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØAlmond Chocolate¡Ù¤Ï¡¢2025/4/14ÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ³¤³°½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£Ç¯ÇÛ¿®³«»Ï³Ú¶Ê¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¡¦ºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¤Î10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£TikTok¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¡¢Billboard JAPAN½¸·×¤ÇÎß·×7900Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ä¶¤¨¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡Ê12·î3Æü»þÅÀ¡Ë¡£J-POP¥·¡¼¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤Ï°ú¤Â³¤¡¢12·î30Æü¤ËTBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡¢31Æü¤Ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÏK-POPÂè5À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤Î²÷µó¤Ç¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÎ©¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ëILLIT¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£