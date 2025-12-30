【ゾイド】ムービングキット「AZ-10EX シーパンツァー 暗黒軍仕様」が「T-SPARK ZONE」流通限定商品として2026年1月に予約開始
【AZ-10EX シーパンツァー 暗黒軍仕様】 2026年1月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-10EX シーパンツァー 暗黒軍仕様」を国内のタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として2026年1月に予約受付を開始する。
本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヤドカリ型ゾイド「シーパンツァー」をAZシリーズで立体化したもので、暗黒軍仕様を再現したものとなっている。
「ゾイドバトルストーリー」などに登場する暗黒大陸の暗黒軍でのカラーリングとなっており、予告画像では黒い装甲に怪しく光る脚などが表現されている。
NEXT NEW ZOIDS
AZ-10EX シーパンツァー 暗黒軍仕様
2026年1月予約開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━#ゾイド#ZOIDS
