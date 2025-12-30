2025年も残すところあとわずか。年越しが近づいてきました。2026年1月1日の朝は、太平洋側で「初日の出」を見られる所が多くなりそうです。ただ、例年通り北風がとても冷たいので、防寒対策は万全にして楽しんでください。

元旦の天気は?

2026年1月1日の日の出時刻の天気は、日本付近は冬型の気圧配置となるため、冬の天気分布になりそうです。



北海道の東部や関東から九州南部にかけての太平洋側は「よく見える」ところが多いでしょう。東北の太平洋側は雲が多めですが、雲の切れ間からみられるチャンスはあります。





一方、日本海側は北海道から北陸まで雪が降り、近畿北部や山陰、九州北部も雲が多く、初日の出を見るにはあいにくの天気となりそうです。なお、山では悪天候が予想され、ご来光を見るために登山をするのは危険です。「初日の出」登山は、無理をしないでください。

元旦は北風で厳しい寒さ 北海道は今シーズン一番の冷え込みも

1月1日の予想最低気温をみると、九州から関東にかけての市街地では1℃から4℃くらいで、霜が降りたり、氷が張ったりするような冷え込みです。東北は氷点下の冷え込みで、札幌は氷点下10℃と今シーズン一番の寒さになりそうです。



さらに全国的に冷たい北風が吹いて、この気温の数字以上に寒く感じられます。初日の出を見に行かれる予定の方は、暖かいコートやマフラー、手袋など万全の寒さ対策をして楽しんでください。

「初日の出」時刻は?

各地の「初日の出」の時刻は、札幌が7時06分、秋田が7時00分、仙台が6時53分、東京が6時51分、名古屋が7時01分、大阪と金沢が7時05分、高知が7時10分、広島が7時16分、松江が7時17分、福岡が7時23分、鹿児島と那覇が7時17分です。



なお、日本の領土で最も早く「初日の出」となるのは、南鳥島の5時27分ですが、人は定住していません。人が住んでいる場所で最も早い「初日の出」は、小笠原諸島の父島の夜明山で6時17分となります。



島を除いて、北海道・本州・四国・九州でいちばん早く初日の出を見られるのは富士山の山頂(標高3776メートル)で6時42分です。標高が高い場所では平地より、日の出が早くなるため、東にある標高の低い場所よりも、初日の出を先に見ることができます。



北海道・本州、四国、九州の平地で最も早く「初日の出」となるのは、千葉県の犬吠埼(いぬぼうさき)で6時46分です。日本の領土で「初日の出」が一番遅いのは、日本最西端にある沖縄県の与那国島で7時32分です。