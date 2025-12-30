日本ハムのチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹氏（64）が29日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後7・00）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）の来季に言及した。

この日の特番は、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人トリオである大谷、山本由伸、佐々木朗希を特集。スタジオには栗山氏、元大リーガーの田口壮氏、斎藤隆氏らを迎え、今シーズンを振り返った。

司会のタモリから来季、大谷に期待することを問われた栗山氏は「今年はリハビリシーズンだったので、本当の意味での二刀流が来年始まるので、皆がビックリするような数字を絶対に残してくれる」と力説。タモリも「忘れてましたけどリハビリのシーズンだった」と今季の大谷の投打での功績に改めて驚いた。

また、田口壮氏は来季の山本について「今年まだ2年目で、去年はケガをして1年フルで稼働できなかった。今年初めて1シーズン投げきったんですね。そういう意味で3年目で地固めが終わる。すごく大事な年ですけど、メジャーの中でもエースという地位を確立していくんじゃないかと。僕は期待していますね」と胸を弾ませた。

斎藤隆氏は佐々木について「先発に戻るであろうと言われてますね。リリーフは補強しながらドジャースは一生懸命ブルペンを整えながら、やはり彼は先発としてドジャースの戦力にと考えているのが現状です」と先発復帰し、どこまで戦力になれるかが鍵とした。

番組の最後にタモリは「今回はチームとしての野球の漫画化、これを現実化して見さしてくれたところにまた違ったところがありますね。そして、そのチームの中心に3人の日本人選手がいたってこれまた本当に面白い。良い試合を見ましたね」とドジャースのワールドシリーズ連覇を称え、3選手をねぎらった。