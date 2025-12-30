＜無職だけど優しい彼＞「あ、嘘ついてる…」姉のアドバイスで見えた真実【第4話まんが：妹の気持ち】
私はヨウカ（25歳）。ひとり暮らしをしている会社員です。半年ほど交際を続けてきたフリーターのサトル（23歳）と、つい最近、私の部屋で一緒に暮らし始めました。サトルが自分の家賃を払わなくて済めば、バイトを減らすことができ、その分就活に時間を取れます。私はサトルを応援したいと思ったのです。しかし私が彼を養うような状態に、母はいい顔をしませんでした。姉からは「彼氏の言葉よりも行動を見るように」とアドバイスされて……？
期限までに仕事が決まらなければ、同棲は解消すると伝えてあります。私が念を押すと、サトルはすかさず甘い雰囲気に持ち込もうとしました。いつもそうやって話を終わらせようとするのです。私はサトルを無言で見つめました。
サトルはパソコンの画面に向かい、就活しているふりをしながらゲームに夢中になっています。「言葉よりも行動を見るように」と言っていた姉の言葉がよぎります。私が求人情報を見て勧めても、サトルは理由をつけて断ってきます。
私はサトルの言葉を信じていました。けれど姉のアドバイスで「言葉」よりも「行動」を見るようにしたら、なんだかおかしいと感じるようになりました。サトルの毎日は、就活サイトを見ているふりをしながらダラダラとゲームをすることの繰り返し。私がせっかくよさそうな求人を見つけても、応募すらしようとせず理屈っぽい言い訳ばかり……。
「やる気がある」とか「真剣に考えている」とか口では言いながら、行動がまったく一致しないのです。
そんなサトルに対する違和感は、日に日に増していったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
